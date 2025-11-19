Ричмонд
Президент Египта посетит с визитом Беларусь

МИНСК, 19 ноя — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил египетского коллегу Абдель Фаттаха аль-Сиси с днем рождения, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам белорусского лидера, за время нахождения на посту Абделя Фаттаха аль-Сиси Египет прошел большой путь в социально-экономическом развитии, росте производственного и научного потенциала, а также модернизации инфраструктуры и расширении международных связей.

Минск с уважением наблюдает за усилиями Каира, которые направлены на повышение благосостояния народа и увеличение роли Египта как одного из ключевых центров силы в арабском мире и на Африканском континенте.

Лукашенко также отметил личный вклад президента Египта в укрепление региональной стабильности и достижение дипломатических решений в сложнейших кризисных вопросах Ближнего Востока и Африки.

По мнению президента Беларуси, отношения между Минском и Каиром продолжают развиваться на основе взаимного доверия и дружелюбия.

«Наше сотрудничество углубляется по большому ряду направлений — от промышленности и сельского хозяйства до образования, науки и технологий», — отметил он.

Лукашенко также поблагодарил египетского коллегу за то, что тот принял приглашение посетить Беларусь.

«Надеюсь на скорую встречу и уверен, что она придаст новый импульс двусторонней кооперации, реализации совместных проектов, которые отвечают интересам обеих стран», — добавил белорусский лидер.

Президент пожелал Абдель Фаттаху аль-Сиси здоровья, успехов и плодотворной работы на благо Египта и граждан страны.

