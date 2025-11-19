Ричмонд
Момент возмездия: «Искандер» стёр в пыль установки, запустившие ATACMS по Воронежу

Российские военные вычислили и ликвидировали пусковые установки, с которых ВСУ запускали ракеты ATACMS по Воронежской области. Удар возмездия нанес расчёт комплекса «Искандер-М», сообщили в Минобороны.

«Две американские MLRS, их боезапас и до десяти человек расчётов уничтожены точным ракетным ударом», — уточнили в ведомстве.

Уничтожение пусковых установок ATACMS в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России.

По данным Минобороны, место пуска нашли с воздуха: разведка засекла работу украинских расчётов возле Волосской Балаклеи под Харьковом. После удара МО опубликовало кадры с разбитой позицией ВСУ. Ведомство также уточнило, что ракеты ATACMS были перехвачены над лесным участком, их обломки упали на территории области, задев здания геронтологического центра, детского дома и частный дом — никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее Life.ru писал, что украинские боевики впервые с января выпустили по России четыре ракеты ATACMS, но все они были перехвачены. Пуск выполнялся из Харьковской области, и сначала его приняли за атаку РСЗО. Уже после обнаружения обломков подтвердилось, что ВСУ использовали именно ATACMS, хотя США официально не давали им разрешения бить вглубь России.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.