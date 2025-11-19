МО сообщило об атаке ВСУ на Воронеж ракетами ATACMS. Военная операция, день 1365-й

8:24 В Днепропетровске на юго-востоке Украины произошел взрыв, сообщило издание «Общественное. Новости».
8:18 ~Министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры в Киеве, после чего планирует встречу с российской стороной~, пишет The Wall Street Journal.
8:17 Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине материально-технического обеспечения ЗРК Patriot на сумму в размере $105 млн, пишет ТАСС.
8:12 Делегация Вашингтона в Киеве может обсудить производство оружия на фоне отставания США в производстве БПЛА, пишет The Wall Street Journal.
8:10 ❗️Переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с руководителем офиса президента Украины Андрея Ермака в Турции отменены, сообщил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл в Х.
8:05 Министр и начальник штаба Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл и Рэнди Джордж прибыли на Украину с необъявленным визитом, пишет Politico.
Они планируют встретиться с Владимиром Зеленским, руководством ВСУ и украинскими законодателями.
8:03 США начали обсуждать со своими европейскими союзниками и Киевом ~новый план по урегулированию конфликта на Украине~, пишет Axios.
Американская сторона при разработке плана проводит «тайные консультации» с Россией, добавило издание.
8:02 ⚡️ВСУ 18 ноября предприняли попытку атаковать гражданские объекты в Воронеже, выпустив четыре ракеты ATACMS, сообщило Минобороны РФ.
Ракеты были сбиты, их обломки повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома. Жертв нет.
Расчет «Искандер-М» уничтожил две установки, запустившие ATACMS, добавило ведомство.
8:01 ?Над регионами России ночью уничтожили 65 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Черным морем сбили 16 БПЛА, над Воронежской областью и Краснодарским краем — по 14, над Белгородской областью — 11, над Азовским морем — девять, над Брянской областью — один.
8:00 Сегодня 1365-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.