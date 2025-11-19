Выяснилось, что журналист Гордон* на самом деле думает о россиянах

Как известно, в июле 2024 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Гордона* к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму и распространение недостоверных сведений о российской армии. В материалах дела отмечалось, что в его видеороликах были обнаружены призывы к расправе над руководством России и Белоруссии.