Выяснилось, что журналист Гордон* на самом деле думает о россиянах

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан иноагентом в РФ, включен в список террористов и экстремистов) вновь оказался в центре скандала. В опубликованной на YouTube беседе со своим коллегой он допустил оскорбительные высказывания в адрес россиян.
По данным записи, Гордон* заявил, что не считает россиян народом, назвав их «сбродом». Собеседник напомнил ему, что ещё в 2019 году он высказывался о гражданах России положительно, отмечая талантливость и потенциал многих жителей страны.
Добавим, Гордон* ответил, что с тех пор прошло много времени, и его мнение изменилось.
Как известно, в июле 2024 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Гордона* к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму и распространение недостоверных сведений о российской армии. В материалах дела отмечалось, что в его видеороликах были обнаружены призывы к расправе над руководством России и Белоруссии.
*Признан иноагентом в РФ.