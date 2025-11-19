Котенок: бойцы РФ ведут ожесточенные бои в Кучеровке и Куриловке у Купянска

Продвигающиеся на купянском направлении российские подразделения ведут ожесточенные бои в селах Кучеровка и Куриловка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Ожесточенные бои в Кучеровке и особенно в Куриловке», — написал он.
Котенок сообщил также о боях под Колесниковкой и у Загрызова.
Согласно сведениям военкора, в Купянске российские бойцы «дожимают» противника на западе и в частном секторе на юге города. Также подразделения РФ ведут зачистку городской промзоны.
Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило о начале зачистки российскими военными купянского микрорайона Западная-Вторая.