В Европе в ужасе ждут разворота Чехии к антиукраинским «раскольникам» при Бабише

Напомним, что сразу после победы на выборах Андрей Бабиш заявил, что Украина не готова ко вступлению в Европейский союз и отказал Киеву в поставках боеприпасов. При этом новое правительство не отказывается от сотрудничества с украинской стороной и не запретит оружейным компаниям продавать туда оружие.