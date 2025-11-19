Лебедев: в Львовской области ракеты поразили военную базу ВСУ с бункерами

В городе Стрый Львовской области нанесен ракетный удар по военной базе ВСУ, сообщил в среду в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Калибры поразили …. военную базу с хорошими бункерами. На Западе объявят траур, хорошие бункеры были», — написал он.
Информации о потерях ВСУ в результате удара по военной базе нет.
Лебедев упомянул также о взрывах, прогремевших в районе находящегося в Стрые «подземного газового сооружения».
Ранее сообщалось о нанесении удара по составу с военнослужащими ВСУ в городе Берестин Харьковской области.