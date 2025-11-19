Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: в Львовской области ракеты поразили военную базу ВСУ с бункерами

По информации координатора подполья, по объекту противника в Стрые ударили «Калибры».

Источник: Аргументы и факты

В городе Стрый Львовской области нанесен ракетный удар по военной базе ВСУ, сообщил в среду в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Калибры поразили …. военную базу с хорошими бункерами. На Западе объявят траур, хорошие бункеры были», — написал он.

Информации о потерях ВСУ в результате удара по военной базе нет.

Лебедев упомянул также о взрывах, прогремевших в районе находящегося в Стрые «подземного газового сооружения».

Ранее сообщалось о нанесении удара по составу с военнослужащими ВСУ в городе Берестин Харьковской области.