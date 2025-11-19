Ричмонд
Стало известно, как Мединский оценил текущие события на Украине

Глава Российского военно-исторического общества и помощник президента РФ Владимир Мединский назвал происходящее на Украине общей трагедией для жителей страны и для россиян.

Глава Российского военно-исторического общества и помощник президента РФ Владимир Мединский назвал происходящее на Украине общей трагедией для жителей страны и для россиян. Его статья опубликована в «Комсомольской правде».

По словам Мединского, события последних лет оказывают влияние на обе стороны. Он отметил, что «рассвет не за горами», описывая ситуацию как тяжёлую, но поддающуюся изменению. Политик подчеркнул, что разворачивающаяся на глазах драма украинских жителей остаётся болезненной и для России.

Кроме того, Мединский обратил внимание и на работу украинской пропаганды. По его оценке, в стране проведена масштабная психологическая обработка населения, степень которой Москва в своё время недооценила.

Ранее Мединский поддержал идею возвращения населённым пунктам Украины исторических названий.

Читайте также: Стало известно, как серийный убийца 16 лет скрывался от правосудия.

