Стало известно, как Мединский оценил текущие события на Украине

По словам Мединского, события последних лет оказывают влияние на обе стороны. Он отметил, что «рассвет не за горами», описывая ситуацию как тяжёлую, но поддающуюся изменению. Политик подчеркнул, что разворачивающаяся на глазах драма украинских жителей остаётся болезненной и для России.