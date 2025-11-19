Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл, прибывший с визитом на Украину, в дальнейшем планирует встретиться с представителями России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Как заявил изданию неназванный американский чиновник, цель поездки Дрисколла — лично оценить ситуацию на месте. После встреч на Украине министр должен доложить полученную информацию Белому дому.
При этом газета утверждает, что конечная задача Дрисколла — возобновить мирные переговоры от имени президента США Дональда Трампа. Идея направить министра сначала на Украину, а затем в Россию возникла у американского лидера после консультаций с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Издание также указывает, что к своей миссии Дрисколл готовился вместе со специальным посланником американского лидера по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом, который ранее неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным.
В состав американской делегации, по данным WSJ, вошли также начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж и командующий Армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью. Перед визитом на Украину всем им провели специальный брифинг на американской военной базе в Германии.
Ранее KP.RU сообщил, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей поездке в Турцию. Там он должен встретится с представителем Белого дома Стивеном Уикоффом, чтобы в том числе обсудить возобновление переговорного процесса по Украине.
Как отмечает военный корреспондент KP.RU Александр Коц, американский дипломат, вероятно, должен передать Зеленскому позицию Белого дома относительно его планов по завершению конфликта. При этом Коц уверен, что на фоне коррупционного скандала в украинском руководстве эта позиция вряд ли будет благосклонной к Киеву.
Позиция Москвы по Украине хорошо известна. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что, вопреки заявлениям Запада, Россия не отказывалась и не отказывается ни от каких форматов переговоров. Ни от двусторонних, ни от трехсторонних.