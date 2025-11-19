2 пусковые установки и 10 солдат: Дрон снял удар возмездия за Воронеж по расчёту ATACMS

Боевая работа. Видео © Telegram / Минобороны России.
По данным военного ведомства, противник применил четыре американские ракеты ATACMS, которые были уничтожены расчётами систем С-400 и «Панцирь». Обломками сбитых ракет повреждены крыши геронтологического центра, детского дома и одного частного дома, однако жертв среди мирного населения удалось избежать.
В ответ на эту атаку российские военные оперативно выявили место запуска ракет в Харьковской области. Ударом комплекса «Искандер-М» были уничтожены две пусковые установки MLRS с боекомплектом и расчётами. Место их расположения выявила воздушная разведка.
