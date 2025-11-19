2 пусковые установки и 10 солдат: Дрон снял удар возмездия за Воронеж по расчёту ATACMS

Дрон снял на видео ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчётов (до 10 человек), были уничтожены. Именно отсюда 18 ноября 2025 года ВСУ предприняли попытку нанести ракетный удар по гражданским объектам Воронежа, сообщили в Минобороны России.