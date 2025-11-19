Стало известно, как Джей Ди Вэнс собирался расправиться с Трампом и Маском

Вскрылись подробности планируемой расправы над президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском со стороны тезки вице-президента США — Джей Ди Вэнса, материал из Irish Star перевел aif.ru.
По данным офиса прокурора США по Западному округу Мичигана, злоумышленник также собирался убить самого вице-президента и старшего сына Трампа — Дональда.
«Если Трамп, Вэнс или Маск когда-нибудь снова придут в мой город, они останутся здесь в мешке для трупов. Меня либо застрелит снайпер Секретной службы, либо я проведу остаток жизни в тюрьме. У меня осталось всего около 10 лет жизни, так что мне всё равно. Дональд Трамп-младший рассматривает возможность баллотироваться в президенты в 2028 году. Я убью этого глупого, прежде чем он получит защиту Секретной службы», — обнародовали слова Вэнса федеральные следователи.
По словам прокуроров, мужчина признал себя виновным по двум тяжким преступлениям — угрозе убийством или причинению вреда президенту и вице-президенту, а также в межштатных угрозах коммуникации.
«Когда Вэнс сказал, что планирует убить нашего президента и вице-президента только потому, что не согласен с ними, он перешёл черту, поэтому он должен был быть наказан», — заявил федеральный прокурор США Тимоти Верхей.
Уточняется, что полное имя мужчины — Джеймс Дональд «JD» Вэнс-младший, он проживает в Мичигане. Суд приговорил его к 2 годам тюрьмы.
