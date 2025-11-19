Стало известно, как Джей Ди Вэнс собирался расправиться с Трампом и Маском

«Если Трамп, Вэнс или Маск когда-нибудь снова придут в мой город, они останутся здесь в мешке для трупов. Меня либо застрелит снайпер Секретной службы, либо я проведу остаток жизни в тюрьме. У меня осталось всего около 10 лет жизни, так что мне всё равно. Дональд Трамп-младший рассматривает возможность баллотироваться в президенты в 2028 году. Я убью этого глупого, прежде чем он получит защиту Секретной службы», — обнародовали слова Вэнса федеральные следователи.