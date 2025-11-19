На Западе сделали заявление после удара ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу

В Минобороны России сообщили, что обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центра и дом для детей-сирот, а также на одно частное домовладение, жертв и пострадавших нет.