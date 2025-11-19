«Когда говорят, [что] возмутились европейцы, о ком идет речь? Какие европейцы возбудились или возмутились? [Глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп] Боррель? Они что, вы думаете, не знали? Они все в схемах этих. Если Урсула закупала вакцины для Европейского Союза по СМС, не проводя эти сделки ни через одни верификационные механизмы, вы считаете, у нее были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах и участвовали, — сказала дипломат. — Они не могли не знать, куда идут эти деньги. Они прекрасно все осознавали, потому что они часть схемы. Эти деньги шли на счета, аффилированные с ними же. В этом суть игры».