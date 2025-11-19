Ричмонд
Захарова: ЕС был частью коррупционных схем Миндича

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Европейские политики были не просто в курсе, а являлись частью коррупционных схем, которые возглавлял украинский бизнесмен Тимур Миндич. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Источник: РИА "Новости"

«Когда говорят, [что] возмутились европейцы, о ком идет речь? Какие европейцы возбудились или возмутились? [Глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп] Боррель? Они что, вы думаете, не знали? Они все в схемах этих. Если Урсула закупала вакцины для Европейского Союза по СМС, не проводя эти сделки ни через одни верификационные механизмы, вы считаете, у нее были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах и участвовали, — сказала дипломат. — Они не могли не знать, куда идут эти деньги. Они прекрасно все осознавали, потому что они часть схемы. Эти деньги шли на счета, аффилированные с ними же. В этом суть игры».

10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас». Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского», а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову, а также ряду бизнесменов, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался отмыванием средств.

