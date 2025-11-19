Депутаты свердловского Режа с четвертой попытки избрали нового главу

Евгений Чепчугов вскоре официально вступит в должность. Напомним, должность главы Режа стала вакантной в марте, когда мэр Иван Карташов перешел на работу в свердловское правительство. Выборы нового главы Режа трижды срывались из-за отсутствия кворума. Помимо господина Чепчугова на должность мэра претендовала директор школы № 27 в селе Арамашка Ирина Гаренских.