Роналду посетил ужин в Белом доме и поднял авторитет Трампа в глазах сына

Напомним, что в тот же день Трамп и бен Сальман подписали ряд соглашений, направленных на углубление стратегического партнёрства двух стран. Саудовская Аравия согласилась инвестировать в США более 600 млрд долларов. Переговоры сопровождались обсуждением крупной сделки о поставке королевству 48 истребителей пятого поколения F‑35. Визит наследного принца включал деловой ланч и торжественную часть — это уже вторая встреча лидеров в 2025 году.