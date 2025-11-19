Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду посетил ужин в Белом доме и поднял авторитет Трампа в глазах сына

Футболиста Криштиану Роналду заметили на торжественном ужине в Белом доме, устроенном по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Он был одним из приглашённых гостей и попал в кадр во время трансляции на официальной странице Белого дома в соцсети Х.

Криштиану Роналду встретился с семьёй президента. По словам самого Трампа, его 19‑летний сын Бэррон давно восхищается футболистом и был в восторге от личной встречи. Президент США заметил, что гость поднял его авторитет в глазах сына.

«Бэррон и Криштиану познакомились. Похоже, теперь Бэррон немного больше уважает своего отца, просто потому, что я их познакомил», — заявил Трамп.

На ужине также присутствовали глава ФИФА Джанни Инфантино, основатель Amazon Джефф Безос и американский предприниматель Илон Маск.

Напомним, что в тот же день Трамп и бен Сальман подписали ряд соглашений, направленных на углубление стратегического партнёрства двух стран. Саудовская Аравия согласилась инвестировать в США более 600 млрд долларов. Переговоры сопровождались обсуждением крупной сделки о поставке королевству 48 истребителей пятого поколения F‑35. Визит наследного принца включал деловой ланч и торжественную часть — это уже вторая встреча лидеров в 2025 году.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше