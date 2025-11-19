Ричмонд
DM: Мелания Трамп подала тайный сигнал наследному принцу Саудовской Аравии

Дональд Трамп похвалил кронпринца за обещание инвестировать в США 1 триллион долларов.

Первая леди США Мелания Трамп подала тайный сигнал кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману во время его приема в Белом доме, материал из Daily Mail перевел aif.ru.

Уточняется, что этот сигнал — платье, которое супруга президента США надела на ужин в честь наследного принца.

«Первая леди Мелания Трамп поразила всех изумрудным платьем без бретелек, выбранным, чтобы соответствовать флагу Саудовской Аравии. Выбор платья 55-летней женщины из изумрудного джерси без бретелек стоимостью $3,350 от Elie Saab — казался тонким сигналом и проявлением поддержки», — говорится в материале.

Автор публикации подчеркивает, что погода в Вашингтоне была очень холодной и дождливой, но Мелания оставалась невозмутимой и крепко держала за руку президента.

Напомним, на ужине присутствовали высокопоставленные чиновники США, бизнесмены, глава ФИФА и футболист Криштиану Роналду.

Ранее стало известно, как Джей Ди Вэнс собирался расправиться с Трампом и Маском.

Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
