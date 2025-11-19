DM: Мелания Трамп подала тайный сигнал наследному принцу Саудовской Аравии

Первая леди США Мелания Трамп подала тайный сигнал кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману во время его приема в Белом доме, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Уточняется, что этот сигнал — платье, которое супруга президента США надела на ужин в честь наследного принца.
«Первая леди Мелания Трамп поразила всех изумрудным платьем без бретелек, выбранным, чтобы соответствовать флагу Саудовской Аравии. Выбор платья 55-летней женщины из изумрудного джерси без бретелек стоимостью $3,350 от Elie Saab — казался тонким сигналом и проявлением поддержки», — говорится в материале.
Автор публикации подчеркивает, что погода в Вашингтоне была очень холодной и дождливой, но Мелания оставалась невозмутимой и крепко держала за руку президента.
Напомним, на ужине присутствовали высокопоставленные чиновники США, бизнесмены, глава ФИФА и футболист Криштиану Роналду.
