Глава МИД Польши высказался против размещения ядерного оружия в стране

«Польша является участником Договора о нераспространении ядерного оружия», — заявил Сикорский в эфире телеканала TVP Info, отвечая на вопрос об идее размещения в Польше ядерного оружия.
Кроме того, министр подверг критике попытку бывшего президента страны Леха Валенсы получить для Польши ядерные боеголовки.
Ранее, в сентябре, президент Польши Кароль Навроцкий заявлял, что поддерживает идею размещения ядерного оружия на территории страны.
Посол России в Брюсселе Денис Гончар 22 сентября отметил, что заявления Польши о намерении иметь собственный ядерный потенциал могут привести к опасной эскалации. По его словам, подобные заявления чреваты сползанием мира к опасной черте.