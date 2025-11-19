Ричмонд
Глава МИД Польши высказался против размещения ядерного оружия в стране

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 19 ноября высказался против предложения о размещении в Польше ядерного оружия.

Источник: Global Look Press

«Польша является участником Договора о нераспространении ядерного оружия», — заявил Сикорский в эфире телеканала TVP Info, отвечая на вопрос об идее размещения в Польше ядерного оружия.

Кроме того, министр подверг критике попытку бывшего президента страны Леха Валенсы получить для Польши ядерные боеголовки.

Ранее, в сентябре, президент Польши Кароль Навроцкий заявлял, что поддерживает идею размещения ядерного оружия на территории страны.

Посол России в Брюсселе Денис Гончар 22 сентября отметил, что заявления Польши о намерении иметь собственный ядерный потенциал могут привести к опасной эскалации. По его словам, подобные заявления чреваты сползанием мира к опасной черте.

