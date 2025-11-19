Лисицын: бойцы РФ начали штурм днепропетровских сел Тихое и Коломийцы

Продвигающиеся в Днепропетровской области российские подразделения начали штурмовать позиции ВСУ в селах Тихое и Коломийцы, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Наши вышли к р. Волчьей и штурмуют Тихое и Коломийцы», — написал он.
Военкор сообщил также о ведении российскими военными боев на линии Червоное — Зеленый Гай — Веселое — Затишье в Запорожской области.
Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении российскими бойцами днепропетровского села Нечаевка. Ранее стало известно о переходе под контроль войск РФ расположенного неподалеку от Нечаевки села Гай.