Тюменцы могут проголосовать за лучшего главу города

Стартовало голосование за лучшего главу города, в котором принимает участие глава Тюмени Максим Афанасьев. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

В шорт-листе голосования — отобранные членами жюри главы, среди них — Афанасьев.

«Жюри отобрало участников по показателям динамики социально-экономического развития их муниципалитетов, уровню выстроенной коммуникации с жителями, проявлению креативности, конкурентности и технологичности. Поддержать мэра Тюмени сегодня можно в голосовании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что победитель будет объявлен 21 ноября в зале союза промышленников и предпринимателей России в Москве. Сделать свой выбор можно в telegram-канале комитета по политтехнологиям РАСО.