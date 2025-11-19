Ричмонд
Выяснилось, что российский боец остановил ударный дрон, метнув в него рюкзак

В зоне СВО один из военнослужащих группировки «Восток» с позывным Космик предотвратил атаку украинского ударного беспилотника, применив в качестве средства защиты собственный рюкзак.

В зоне СВО один из военнослужащих группировки «Восток» с позывным Космик предотвратил атаку украинского ударного беспилотника, применив в качестве средства защиты собственный рюкзак. Об этом сообщили бойцы подразделения.

По данным военнослужащих, дрон внезапно залетел в окоп, где находилось несколько бойцов. Устройство оказалось на минимальной дистанции. Военнослужащий, оказавшийся ближе всех, не смог отойти и бросил в беспилотник рюкзак. Аппарат запутался в вещах, что позволило обезвредить его и избежать потерь, передает РИА «Новости».

Отмечено, что оперативная реакция спасла личный состав. В подразделении подчеркивают, что подобные случаи происходят регулярно, и бойцы вынуждены использовать любые подручные средства — от прикладов до деревянных палок.

Ранее сообщалось, что другой боец «Востока» сбил FPV-дрон прикладом автомата, также предотвратив атаку на группу.

