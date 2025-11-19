Выяснилось, что российский боец остановил ударный дрон, метнув в него рюкзак

По данным военнослужащих, дрон внезапно залетел в окоп, где находилось несколько бойцов. Устройство оказалось на минимальной дистанции. Военнослужащий, оказавшийся ближе всех, не смог отойти и бросил в беспилотник рюкзак. Аппарат запутался в вещах, что позволило обезвредить его и избежать потерь, передает РИА «Новости».