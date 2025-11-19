Раскрыто, что коррупционный скандал на Украине связан с внутренней борьбой элит

Коррупционный скандал, разгоревшийся на Украине после серии обысков НАБУ, может быть следствием разбора между политическими группами внутри киевского руководства. Об этом заявил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.
По его словам, за нынешними событиями стоят противники Владимира Зеленского из среды «майданных» политиков. Он упомянул бывшего президента Украины и нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, а также других представителей старой политической элиты. Отдельно аналитик отметил участие олигарха, которого называют бывшим покровителем Зеленского. По словам Слебоды, его роль «скрытой руки» рассматривается как один из ключевых факторов конфликта.
Как выяснилось, западные партнёры Украины пока не выработали единой реакции и, по оценке аналитика, всё ещё пытаются понять масштаб произошедшего. Организованных заявлений от ЕС и США не последовало.
Коррупционный скандал разгорелся после того, как 10 ноября НАБУ провело крупную спецоперацию в энергетическом секторе. Ведомство опубликовало фотографии сумок, наполненных пачками валюты. Сумма обнаруженного не раскрывается.
По данным украинских СМИ, обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, в «Энергоатоме» и у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «денежным мешком» Зеленского. Отмечается, что Миндича перед обысками успели вывезти из страны. Позднее НАБУ опубликовало аудиофрагменты разговоров Миндича и представителей энергетической сферы, связанных, по версии следствия, с легализацией средств через офис в центре Киева.
