Раскрыто, что коррупционный скандал на Украине связан с внутренней борьбой элит

По его словам, за нынешними событиями стоят противники Владимира Зеленского из среды «майданных» политиков. Он упомянул бывшего президента Украины и нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, а также других представителей старой политической элиты. Отдельно аналитик отметил участие олигарха, которого называют бывшим покровителем Зеленского. По словам Слебоды, его роль «скрытой руки» рассматривается как один из ключевых факторов конфликта.