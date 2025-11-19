Захарова заявила, что Евросоюз был частью коррупционных схем Миндича

Европейские политики не просто обладали информацией о коррупционных махинациях, организованных украинским предпринимателем Тимуром Миндичем, но и непосредственно принимали в них участие. Об сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Когда говорят, возмутились европейцы, о ком идет речь? Какие европейцы возбудились или возмутились? Урсула фон дер Ляйен, Боррель? Они что, вы думаете, не знали? Они все в схемах этих», — заявила дипломат.
По словам Захаровой, глава Еврокомиссии закупала вакцины для ЕС, отправляя СМС-сообщения, в обход всех необходимых проверочных процедур, поэтому у нее не могло быть каких-либо сомнений относительно ситуации на Украине.
«Они не могли не знать, куда идут эти деньги. Они прекрасно все осознавали, потому что они часть схемы. Эти деньги шли на счета, аффилированные с ними же. В этом суть игры», — подытожила Захарова.
Напомним, что подозреваемый в коррупции в сфере энергетики на Украине предприниматель и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич сбежал в Польшу за 4,5 часа до прихода в его квартиру с обысками силовиков.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ранее о неизбежных последствиях коррупционного скандала на Украине.