Польша подняла авиацию из-за российских истребителей на Украине и закрыла два аэропорта

«Аэропорты в Жешуве и Люблине временно закрыты из-за необходимости обеспечить свободу действий для военной авиации», — заявили в ведомстве.
Накануне Оперативное командование ВС Польши сообщило, что в воздушное пространство страны подняты истребители Польши и НАТО. Варшава утверждает, что это связано с риском возможной атаки беспилотников на территории Украины, требующей повышенной готовности.
Тем временем российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск взорвали целый эшелон бронетехники ВСУ. Целью удара возмездия за Воронеж стал и расчёт ATACMS с двумя пусковыми установками.
