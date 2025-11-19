Ричмонд
Стало известно, что истребители Польши подняли в небо якобы из-за активности РФ

Польские военные подняли в воздух дежурные самолёты собственной и союзной авиации на фоне сообщений о российской активности в районе Украины.

Польские военные подняли в воздух дежурные самолёты собственной и союзной авиации на фоне сообщений о российской активности в районе Украины.

Информация об этом опубликована оперативным командованием ВС Польши. По данным военных, в воздушном пространстве страны начали действовать истребители Польши и стран-союзников.

По тревоге также был поднят самолёт дальнего радиолокационного обнаружения. Средства ПВО и радиолокационная разведка переведены в повышенный режим готовности. В командовании армии Польщи заявили, что меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».

Подобные сообщения польская сторона публикует регулярно. Как отмечается, такие действия чаще всего совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

