DM: Трамп оскорбил репортера на пресс-конференции в Белом доме

Визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана приобрёл напряжённый оборот после перепалки президента США Дональда Трампа и репортера ABC News Мари Брюс, во время которой глава США оскорбил журналистку, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Уточняется, что Брюс подняла темы убийства в 2018 году колумниста Washington Post Джамаля Хашогги и роли Саудовской Аравии в терактах 11 сентября.
«Вы организовали жестокое убийство журналиста. Семьи, связанные с 11 сентября, в ярости из-за того, что вы здесь, в Овальном кабинете. Почему американцы должны вам доверять?», — высказалась журналистка.
Трамп не стал дожидаться ответа кронпринца и сказал: «Вы упоминаете человека, который был крайне спорным. Многим не понравился тот джентльмен, о котором вы говорите. Нравится ли он вам или нет, всякое случается. Вам не нужно смущать нашего гостя».
Затем он «взорвался» на Брюс во второй раз, когда она упомянула файлы Эпштейна.
«Меня беспокоит не вопрос, а ваше отношение. Я считаю, что вы — ужасный репортёр», — заявил американский лидер.
Он добавил, что Брюс — «непокорная», и он лишит ABC News лицензии.
