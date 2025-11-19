Ричмонд
+8°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России мощным ударом разнесла военную базу с бункерами ВСУ на Западе Украины

Российские военные нанесли удар по военной базе Вооружённых сил Украины в Стрые Львовской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: Life.ru

По его словам, целью удара стали объекты инфраструктуры с бункерами на территории базы. Точный характер повреждений и возможные потери пока не уточняются.

«Поразили военную базу с бункерами», — отметил он.

Ранее российская армия в Харьковской области уничтожила установки ATACMS, из которых ВСУ выпускали ракеты по Воронежу. Минобороны также показывало фото обломков после украинского обстрела. Есть также и видео с ударом возмездия по месту дислокации американских систем.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.