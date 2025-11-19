Ричмонд
+8°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ермаков: бойцы РФ вышли на северо-западные окраины Новопавловки

По словам военкора, глубина продвижения российских военных в Новопавловке указывает на отсутствие организованной обороны ВСУ в селе.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения в ходе продвижения в днепропетровском селе Новопавловка вышли на его северо-западную окраину, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«Поступают оперативные сведения, исходя из данных объективного контроля, что наши войска смогли выйти на северо-западные окраины Новопавловки», — написал он.

Согласно сведениям военкора, российские военные вышли на улицу Молодежную на окраине села, откуда им открывается путь на поселок Межевая, расположенный в 17 километрах от Новопавловки.

Ермаков отметил, что глубина продвижения подразделений РФ в Новопавловке указывает на отсутствие организованной обороны противника в селе.

Напомним, на прошлой неделе российские военные прорвались в Новопавловку на бронетехнике и взяли под контроль значительную часть села.