Ермаков: бойцы РФ вышли на северо-западные окраины Новопавловки

Российские подразделения в ходе продвижения в днепропетровском селе Новопавловка вышли на его северо-западную окраину, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«Поступают оперативные сведения, исходя из данных объективного контроля, что наши войска смогли выйти на северо-западные окраины Новопавловки», — написал он.
Согласно сведениям военкора, российские военные вышли на улицу Молодежную на окраине села, откуда им открывается путь на поселок Межевая, расположенный в 17 километрах от Новопавловки.
Ермаков отметил, что глубина продвижения подразделений РФ в Новопавловке указывает на отсутствие организованной обороны противника в селе.
Напомним, на прошлой неделе российские военные прорвались в Новопавловку на бронетехнике и взяли под контроль значительную часть села.