Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саудовцы займутся модернизацией системы теплоснабжения Нукуса

Vaib.uz (Узбекистан. 19 ноября). В Ташкенте накануне состоялось подписание важного соглашения: компания «Иссикликтаъминоти» договорилась с саудовской Saudi Tabreed District Cooling о модернизации системы теплоснабжения Нукуса.

Источник: Vaib.Uz

Что планируется сделать?

В рамках проекта в Нукусе будет полностью обновлена главная котельная города — «РК-1». Здесь внедрят современные когенерационные технологии, которые позволяют одновременно вырабатывать и электроэнергию, и тепло. Общая стоимость проекта — 20,3 миллиона долларов.

Что изменится для города?

После модернизации на объекте смогут вырабатывать 21,5 мегаватт электроэнергии и 61,5 мегаватта тепловой энергии.

На первом этапе централизованное отопление получат 114 многоквартирных домов и 31 объект социальной сферы. После завершения всех работ системой централизованного теплоснабжения будут охвачены свыше 20 тысяч квартир (или 511 домов), а также 182 объекта социальной инфраструктуры по всему Нукусу.

При этом реализация проекта позволит ежегодно экономить до 6 миллионов кубометров природного газа и до 1,8 миллиарда сумов на электроэнергии. Такие меры дадут возможность снизить нагрузку на городской бюджет и улучшить экологическую обстановку.

Вся модернизация будет реализована на условиях государственно-частного партнёрства.