Саудовцы займутся модернизацией системы теплоснабжения Нукуса

На первом этапе централизованное отопление получат 114 многоквартирных домов и 31 объект социальной сферы. После завершения всех работ системой централизованного теплоснабжения будут охвачены свыше 20 тысяч квартир (или 511 домов), а также 182 объекта социальной инфраструктуры по всему Нукусу.