Саудовцы займутся модернизацией системы теплоснабжения Нукуса

Что планируется сделать?
В рамках проекта в Нукусе будет полностью обновлена главная котельная города — «РК-1». Здесь внедрят современные когенерационные технологии, которые позволяют одновременно вырабатывать и электроэнергию, и тепло. Общая стоимость проекта — 20,3 миллиона долларов.
Что изменится для города?
После модернизации на объекте смогут вырабатывать 21,5 мегаватт электроэнергии и 61,5 мегаватта тепловой энергии.
На первом этапе централизованное отопление получат 114 многоквартирных домов и 31 объект социальной сферы. После завершения всех работ системой централизованного теплоснабжения будут охвачены свыше 20 тысяч квартир (или 511 домов), а также 182 объекта социальной инфраструктуры по всему Нукусу.
При этом реализация проекта позволит ежегодно экономить до 6 миллионов кубометров природного газа и до 1,8 миллиарда сумов на электроэнергии. Такие меры дадут возможность снизить нагрузку на городской бюджет и улучшить экологическую обстановку.
Вся модернизация будет реализована на условиях государственно-частного партнёрства.