NYT: США провели тайные переговоры с Венесуэлой

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. США провели тайные переговоры с Венесуэлой, на них обсуждалась судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро и доступ США к нефти в стране, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Он (Трамп — ред.) санкционировал новый этап тайных переговоров», — пишет издание со ссылкой на источники.

Как утверждает New York Times, в рамках одного из этапов переговоров звучало предложение, приписываемое в статье Мадуро, сложить полномочия «в течение пары лет». Белый дом его отверг. При этом доказательства того, что такие переговоры состоялись, не приводятся.

Как утверждают источники, в ходе переговоров также якобы обсуждался доступ американских компаний к венесуэльской нефти.

По мнению газеты, неофициальные переговоры указывают на то, что дипломатическое решение между США и Венесуэлой всё ещё возможно. При этом источники отмечают, что еще не ясно, какой вариант предпочтет Трамп.

США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше