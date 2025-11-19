Ричмонд
В НАБУ заявили, что Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем

Следователь НАБУ Магомедрасулов согласился с тем, что его арест может быть связан с делом Миндича.

Источник: Аргументы и факты

Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич не являлся главным выгодоприобретателем коррупционных схем, задействованных в украинской энергетике и оборонной сфере, заявил следователь Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магомедрасулов, который был задержан в Киеве по обвинению в госизмене и сотрудничестве с РФ.

По данным СМИ, именно Магомедрасулов занимался делом предпринимателя, включая проведение прослушки его квартиры, которую часто посещал глава киевского режима.

«По моей информации, Карлсон (так фигуранты расследования называли Миндича — ред.) выполнял функцию топ-менеджера и не был главным бенефициаром схемы», — сказал сотрудник НАБУ, слова которого приводит РИА Новости.

Магомедрасулов согласился с тем, что его арест, скорее всего, связан с этим делом. Следователь утверждает, что Миндич работал менеджером в команде олигарха Игоря Коломойского*.

«Учитывая масштабность, влияние и глубину внедрения коррупционных схем в профильные органы власти, можно прийти к выводу, что есть еще и бенефициары, без политической воли которых указанные процессы не могли быть реализованы», — добавил он.

Напомним, ранее украинское издание «Страна.ua» привело слова Игоря Коломойского, который намекнул, что коррупционные схемы разработал и реализовал не Тимур Миндич, а «люди уровнем повыше». Олигарх также высказал предположение, что бизнесмен мог сбежать с Украины из-за того, что реальные организаторы преступлений могут его устранить.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.