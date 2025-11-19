Путин отметил вклад педагогов в формирование у молодежи гражданской позиции

Президент России Владимир Путин заявил о значимости вклада в формирование у молодежи гражданской позиции.
Глава государства поздравил профессоров и доцентов, преподавателей и ассистентов российских вузов с Днём преподавателя высшей школы. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Путин назвал этот праздник данью глубокого уважения к профессии, в которой многое зависит от личности педагога, его увлеченности избранным делом и самоотдачи, а также душевной щедрости и искренней заботы о судьбе воспитанников, готовности самому неустанно учиться и вдохновлять своим примером студентов и аспирантов.
Президент подчеркнул значимость вклада педагогов в становление молодежи, формирование у нее ответственной гражданской позиции, стремления направлять свои таланты и энергию на благо Отечества.
Ранее глава государства заявил о недопустимости дефицита школьных учителей в России.
Госдума РФ приняла закон об обязательном целевом обучении медиков-бюджетников в ординатуре.