Путин отметил вклад педагогов в формирование у молодежи гражданской позиции

Президент России поздравил профессоров и доцентов, преподавателей и ассистентов российских вузов с Днём преподавателя высшей школы.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин заявил о значимости вклада в формирование у молодежи гражданской позиции.

Глава государства поздравил профессоров и доцентов, преподавателей и ассистентов российских вузов с Днём преподавателя высшей школы. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин назвал этот праздник данью глубокого уважения к профессии, в которой многое зависит от личности педагога, его увлеченности избранным делом и самоотдачи, а также душевной щедрости и искренней заботы о судьбе воспитанников, готовности самому неустанно учиться и вдохновлять своим примером студентов и аспирантов.

Президент подчеркнул значимость вклада педагогов в становление молодежи, формирование у нее ответственной гражданской позиции, стремления направлять свои таланты и энергию на благо Отечества.

Ранее глава государства заявил о недопустимости дефицита школьных учителей в России.

Госдума РФ приняла закон об обязательном целевом обучении медиков-бюджетников в ординатуре.