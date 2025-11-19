Ричмонд
Узбекистан нарастит добычу угля в осенне-зимний сезон

Глава республики дал поручения по гарантированному снабжению населения углем в течение всего сезона, отметил важность модернизации предприятий, ввода новых производственных мощностей и снижения себестоимости продукции.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Узбекистане нарастят добычу угля в осенне-зимний сезон. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о достигнутых результатах и предстоящих задачах по добыче угля, сообщает пресс-служба президента.

Согласно представленным данным, в прошлый осенне-зимний период в республике добыли и поставили тепловым электростанциям, бюджетным организациям и населению почти 8,7 млн тонн угля.

«Отмечено, что в осенне-зимний сезон 2025−2026 годов планируется добыть 10 миллионов тонн угля. Для этого укреплена материально-техническая база предприятий акционерного общества “Узбеккумир”, а также созданы условия для деятельности дополнительных производителей в отрасли», — говорится в сообщении.

Президент дал поручения по гарантированному снабжению населения углем в течение всего сезона. Он отметил важность модернизации предприятий и ввода новых производственных мощностей, снижения себестоимости продукции за счет развития рыночных принципов и конкуренции в отрасли.

Также речь шла об ускорении реализации новых инвестиционных проектов в урановой отрасли, расширении объемов геологоразведочных работ и внедрении современных технологий.