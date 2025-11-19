Узбекистан нарастит добычу угля в осенне-зимний сезон

«Отмечено, что в осенне-зимний сезон 2025−2026 годов планируется добыть 10 миллионов тонн угля. Для этого укреплена материально-техническая база предприятий акционерного общества “Узбеккумир”, а также созданы условия для деятельности дополнительных производителей в отрасли», — говорится в сообщении.