Мэра Владивостока будут выбирать из кандидатур, отобранных губернатором

Мэр Владивостока Константин Шестаков официально внёс изменения в Устав города Постановлением от 17 ноября 2025 года № 3161, которые переформатируют процедуру избрания городского главы.
Согласно новым правилам, начиная со следующих выборов в 2026 году, градоначальник будет избираться депутатами городской Думы из кандидатов, представленных только губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Губернатор должен предложить не менее двух кандидатур. Срок полномочий мэра остаётся неизменным — пять лет.
Это изменение вытекает из принятого 20 марта этого года Федерального закона № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который вступил в силу 19 июня. До этого мэр мог быть избран из любого количества кандидатов, предложенных Думе города конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Ещё 30 июля депутаты Заксобрания края одобрили единый порядок для всех муниципалитетов региона. На том заседании избирательное право региона было реформировано: все главы муниципальных образований Приморья теперь будут избираться местными представительными органами из числа кандидатов, предложенных губернатором.
Эта норма, закреплённая в федеральном законе для столиц субъектов, была масштабирована на весь Приморский край. Председатель комитета по региональной политике Заксобрания Приморского края Джамбулат Текиев обосновал решение необходимостью привести региональное законодательство в соответствие с федеральным и указал на то, что такой формат позволит экономить бюджеты муниципальных образований и сделает вертикаль власти более эффективной.
Принятие поправок в Устав Владивостока выглядит особенно символично на фоне истории прямых выборов в городе. Последние прямые выборы мэра прошли в 2013 году, когда действующий на тот момент градоначальник Игорь Пушкарёв выступил с внушительной избирательной кампанией и был переизбран на второй срок. Однако впоследствии Пушкарёв был арестован — до его предстоящего заключения под стражу оставалось ещё три года его мэрства.
После запрета прямых выборов в 2015 году система избрания мэра неоднократно менялась. В период с 2017 по 2021 год Владивосток пережил настоящую «чехарду» руководителей. Виталий Веркеенко в 2017—2018 годах добровольно отказался от поста, написав прощальное заявление «Честь имею». Олег Гуменюк в 2019—2021 годах был впоследствии арестован и осуждён на 12 лет колонии за получение взяток в особо крупном размере. Константин Шестаков вступил в должность как исполняющий обязанности в мае 2021 года и был официально избран Думой в июле того же года.
Весьма примечательна эволюция позиции губернатора Кожемяко по вопросу выборов. В декабре 2018 года он публично поддерживал идею прямых выборов мэра, заявляя, что граждане должны сами выбирать главу города, так как такой формат прозрачнее и понятнее, чем назначение. На инаугурации Шестакова в 2021 году Кожемяко даже высказал уверенность, что следующие выборы градоначальника станут прямыми с участием горожан. Однако произошедшие федеральные преобразования привели к прямо противоположному исходу. Новая система избрания освободила губернатора от исполнения своего давнего обещания, одновременно повысив его вовлечённость и ответственность за управление столицей ДФО.
Предлагать своих кандидатов на пост мэра губернатору смогут парламентские партии, допущенные к распределению мандатов в Государственной думе и Законодательном собрании Приморского края, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Общественная палата региона, а также Совет муниципальных образований. Из этих предложений губернатор должен будет отобрать кандидатов, как писалось выше — не менее двух, и представить их депутатам городской Думы, которые сделают финальный выбор.
В 2026 году это вероятнее всего будут лишь две кандидатуры, с рекомендацией главы края оставить на посту прежнего главу города.