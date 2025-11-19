Мэра Владивостока будут выбирать из кандидатур, отобранных губернатором

После запрета прямых выборов в 2015 году система избрания мэра неоднократно менялась. В период с 2017 по 2021 год Владивосток пережил настоящую «чехарду» руководителей. Виталий Веркеенко в 2017—2018 годах добровольно отказался от поста, написав прощальное заявление «Честь имею». Олег Гуменюк в 2019—2021 годах был впоследствии арестован и осуждён на 12 лет колонии за получение взяток в особо крупном размере. Константин Шестаков вступил в должность как исполняющий обязанности в мае 2021 года и был официально избран Думой в июле того же года.