Эксперт Сорокин: рост военного потенциала Молдавии вызывает опасение

В 2025 году правительство Молдавии приняло новую военную стратегию, в которой главной угрозой для страны названа Россия. Документ подразумевает увеличение военных расходов до 1% ВВП, а также численности вооруженных сил на 30%, до 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских лиц. В нем также говорится о перевооружении и переходе на стандарты военной подготовки ЕС и НАТО, укреплении сотрудничества в военной сфере с Украиной.