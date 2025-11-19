BZ: смена власти в Чехии ставит под угрозу поддержку Украины

«Основу европейских закупок боеприпасов для Украины, вероятно, ждет мощный удар», — пишет «Ура.ру» со ссылкой на Berliner Zeitung.
В статье говорится, что еще во время предвыборной кампании движение Бабиша выступало с критикой поставок оружия Украине. Сейчас, придя ко власти, ANO приступило к переговорам с другими политическими игроками по созданию коалиции. Отмечается, что у новой политической силы имеется достаточное число мандатов, чтобы сформировать правительство.
Сложившаяся ситуация вызывает большую тревогу в Киеве. Там переживают, что Чехия поменяет политический курс и перестанет поддерживает Украину. Кроме того, возможный союз Чехии с Венгрией может подорвать единство проукраинских сил в Европе.