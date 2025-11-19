Ричмонд
BZ: смена власти в Чехии ставит под угрозу поддержку Украины

В Чехии после победы движения «Акция недовольных граждан» (ANO) под руководством Андрея Бабиша политический курс страны может быть изменен. Это может поставить под угрозу западную помощь Украине, сообщает газета Berliner Zeitung.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Основу европейских закупок боеприпасов для Украины, вероятно, ждет мощный удар», — пишет «Ура.ру» со ссылкой на Berliner Zeitung.

В статье говорится, что еще во время предвыборной кампании движение Бабиша выступало с критикой поставок оружия Украине. Сейчас, придя ко власти, ANO приступило к переговорам с другими политическими игроками по созданию коалиции. Отмечается, что у новой политической силы имеется достаточное число мандатов, чтобы сформировать правительство.

Сложившаяся ситуация вызывает большую тревогу в Киеве. Там переживают, что Чехия поменяет политический курс и перестанет поддерживает Украину. Кроме того, возможный союз Чехии с Венгрией может подорвать единство проукраинских сил в Европе.