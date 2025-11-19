WSJ: министр армии США после визита в Киев проведет переговоры с Россией

Оба издания назвали необычным решение главы Белого дома отправить министра армии в Киев «с деликатной миротворческой миссией». Однако, как уточнила Politico, Дэниел Дрисколл в последнее время «стал заметной фигурой в Пентагоне». The Wall Street Journal также добавила, что Дональд Трамп и раньше полагался на нетрадиционных переговорщиков, например, своего спецпредставителя Стивен Уиткоффа. По данным издания, идея отправить Дрисколла сначала на Украину, а затем в Россию возникла в ходе его разговора с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который был однокурсником Дрисколла в Йельском университете.