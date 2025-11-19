Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по делу Миндича

«Досудебным расследованием установлено, что не позднее января — февраля 2025 года Миндич Тимур Михайлович, пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских связей с <…> Зеленским В. А., связями с действующими и бывшими высшими должностными лицами в государственной власти и правоохранительных органах, таким образом пользуясь значительным влиянием в государстве с целью удовлетворения собственных нужд, решил незаконно обогатиться путем совершения преступлений в разных сферах украинской экономики», — указывается в документе.