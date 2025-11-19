Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Особенность молдавской политики: У наших чиновников желание бороться с коррупцией просыпается только когда они покидают властные кресла

Журналист Дмитрий Чубашенко привел последние примеры, подтверждающие это правило, — два заявления, бывшего министра здравоохранения и супруги уволенного начальника личной охраны президента.

Источник: Комсомольская правда

"Помимо всех прочих черт молдавских политиков есть у них еще одна особенность — пробуждение желания бороться с коррупцией только тогда, когда они или родственники покидают свои властные кресла, пишет журналист Дмитрий Чубашенко.

Последние примеры, подтверждающие это правило, — два заявления, бывшего министра здравоохранения и супруги уволенного начальника личной охраны президента.

Алла Немеренко, после того как ее не включили в состав нового правительства, неожиданно прозрела и объявила, что родственные и дружеские связи в сочетании с отсутствием меритократии (в переводе с греческого — «власть достойных») и двойными стандартами — главные препятствия на пути развития страны.

«Я говорю это, полностью осознавая факты. А тех немногих, кто осмеливается бороться с этой гидрой, быстро смещают на обочину, и таких примеров воз и маленькая тележка», — посетовала экс-министр.

Зинаида Попа, порадовавшись за то, что ее супругу больше не надо «защищать чьи-то честь и достоинство» и «бороться со злом», тоже взгрустнула: «Я сожалею и грущу о будущем Республики Молдова, которое мрачно».

Не совсем ясно, о каком зле ведет речь супруга бывшего главного телохранителя президента, но его отставка произошла на фоне крушения финансовой пирамиды, в которую, как сообщала пресса, было вовлечено 50 тысяч человек, а объем «инвестированных» ими средств достигал 50 млн. евро. Ко всей этой схеме, опять же по сообщениям прессы, имели прямое отношение (по-простому — крышевали) правоохранительные структуры, включая службу президентской охраны.

Можно порадоваться тому, что у этих видных представительниц правящей партии (Попа возглавляет фракцию PAS в Кишиневском муниципальном совете) пробудилось желание разоблачать такое социальное зло, как коррупция. Было бы, конечно, лучше, если бы это случилось еще во время нахождения на госслужбе, но лучше поздно, чем никогда".

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Мы давно забыли вкус настоящих молдавских помидоров, теперь их не отличишь от турецких»: Действительно ли нынешние отечественные томаты по вкусу ничем не отличаются от европейских — где же наши крупные и сочные овощи.

Бывший министр экономики Молдовы Александр Муравский рассказал «КП» в Молдове, почему страна лишилась собственных сортов помидоров (далее…).

Майя Санду вновь обвинила РФ в гибридных атаках и дезинформации: Не по адресу — власть Молдовы и без России полностью подорвала доверие граждан к государству и его политике.

Президент Молдовы выступила в Кишиневе на второй сессии Moldova Security Forum 2025 и поблагодарила ЕС и НАТО за то, что они вооружают Молдову и увеличивают военные расходы страны (далее…).

Избиратели Молдовы не жалуют ПАС: «Это, в первую очередь, показатель того, что президентские и парламентские выборы были сфальсифицированы».

И на местных выборах не голосуют за правящую партию (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше