Депутат Куспеков предупредил о риске массового выхода мужчин в декрет

Главный вопрос.
Во время первого чтения законопроекта Куспеков обратился к заместителю министра труда и социальной защиты населения Асхату Аймагамбетову с вопросом: «Не приведет ли норма к массовому уходу мужчин в декрет именно в бюджетной сфере — среди военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и госслужащих?».
Депутат подчеркнул, что цель поправки — устранение гендерного неравенства в пенсионном стаже — абсолютно правильная. Однако без четкого механизма подтверждения реального ухода за ребенком существует высокий риск злоупотреблений и создания обратного дисбаланса.
Депутат переживает, что начнется массовый перевод мужчин на «декрет» с сохранением рабочего места и зарплаты в силовых структурах. Это может спровоцировать нагрузку на бюджет и снижение боеготовности и эффективности госслужбы.
Как будут проверять реальный уход отца за ребенком.
Куспеков отдельно попросил Минтруда разъяснить механизм контроля. По словам представителя ведомства, детальная процедура подтверждения будет представлена в письменном виде до второго чтения. Пока известно лишь, что отец должен быть официально неработающим в период ухода за ребенком — аналогично действующим правилам для матерей.
Асхат Аймагамбетов подтвердил: главная цель — устранить дискриминацию, но министерство осознает риски и готово доработать норму, чтобы не допустить перекоса в противоположную сторону.
Реакция парламента и дальнейшие шаги.
Вопрос вызвал живую дискуссию среди депутатов. Многие поддержали идею равенства, но согласились с необходимостью «предохранителей». Законопроект прошел первое чтение и будет дорабатываться с учетом замечаний.
Эксперты отмечают, что, вводя новые правила, Казахстан идет по пути развитых стран (Швеция, Исландия, Норвегия), где отцы активно используют декретные отпуска.