Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Куспеков предупредил о риске массового выхода мужчин в декрет

В мажилисе парламента РК разгорелась дискуссия вокруг поправок в пенсионное законодательство. Впервые казахстанским мужчинам могут засчитывать в стаж период фактического ухода за ребенком до 12 лет наравне с матерями. Депутат Олжас Куспеков заявил, что без дополнительных защитных механизмов новая норма способна спровоцировать массовый выход мужчин в декретный отпуск, особенно среди военных и государственных служащих.

Источник: Курсив

Главный вопрос.

Во время первого чтения законопроекта Куспеков обратился к заместителю министра труда и социальной защиты населения Асхату Аймагамбетову с вопросом: «Не приведет ли норма к массовому уходу мужчин в декрет именно в бюджетной сфере — среди военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и госслужащих?».

Депутат подчеркнул, что цель поправки — устранение гендерного неравенства в пенсионном стаже — абсолютно правильная. Однако без четкого механизма подтверждения реального ухода за ребенком существует высокий риск злоупотреблений и создания обратного дисбаланса.

Депутат переживает, что начнется массовый перевод мужчин на «декрет» с сохранением рабочего места и зарплаты в силовых структурах. Это может спровоцировать нагрузку на бюджет и снижение боеготовности и эффективности госслужбы.

Как будут проверять реальный уход отца за ребенком.

Куспеков отдельно попросил Минтруда разъяснить механизм контроля. По словам представителя ведомства, детальная процедура подтверждения будет представлена в письменном виде до второго чтения. Пока известно лишь, что отец должен быть официально неработающим в период ухода за ребенком — аналогично действующим правилам для матерей.

Асхат Аймагамбетов подтвердил: главная цель — устранить дискриминацию, но министерство осознает риски и готово доработать норму, чтобы не допустить перекоса в противоположную сторону.

Реакция парламента и дальнейшие шаги.

Вопрос вызвал живую дискуссию среди депутатов. Многие поддержали идею равенства, но согласились с необходимостью «предохранителей». Законопроект прошел первое чтение и будет дорабатываться с учетом замечаний.

Эксперты отмечают, что, вводя новые правила, Казахстан идет по пути развитых стран (Швеция, Исландия, Норвегия), где отцы активно используют декретные отпуска.