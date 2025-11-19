Депутат Куспеков предупредил о риске массового выхода мужчин в декрет

В мажилисе парламента РК разгорелась дискуссия вокруг поправок в пенсионное законодательство. Впервые казахстанским мужчинам могут засчитывать в стаж период фактического ухода за ребенком до 12 лет наравне с матерями. Депутат Олжас Куспеков заявил, что без дополнительных защитных механизмов новая норма способна спровоцировать массовый выход мужчин в декретный отпуск, особенно среди военных и государственных служащих.