О чем свидетельствуют первые переговоры Уиткоффа и Зеленского

Что известно о переговорах Уиткоффа и Зеленского
Важную встречу в Турции анонсировал сам Владимир Зеленский. В соцсети он написал, что вместе с командой готовится предложить партнерам варианты урегулирования украинского кризиса. Своих визави он не раскрыл, пишут «Ведомости».
Журналист Reuters на Ближнем Востоке Ахмед Рашид со ссылкой на анонимный турецкий источник рассказал, что в Турцию на переговоры с Зеленским прибудет Стив Уиткофф.
Место проведения возможной встречи спецпосланника президента США и украинского президента раскрыл представитель Кремля Дмитрий Песков. Он, комментируя возобновление переговоров, анонсированных Киевом, предположил, что встреча состоится в Стамбуле, допустил, что с участием Уиткоффа, и подчеркнул, что российских представителей на ней не будет.
17 ноября Песков рассказал «без конкретики» о контактах российской и украинской делегаций в Турции по вопросу обмена пленными.
В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с членами кабинетов министров предложения по урегулированию конфликта на Украине.
16 ноября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что российско-украинское противостояние «сейчас ближе всего к тому, чтобы завершиться».
Ранее, 12 ноября, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица констатировал, что переговорный процесс между Киевом и Москвой «заморожен».
Встреча Зеленского и Уиткоффа может быть осложнена из-за их неприязни друг к другу. В апреле 2025 года президент Украины предъявил Уиткоффу обвинение в «распространении российских нарративов», так как спецпосланник выразил стремление достигнуть мирных договоренностей с учетом предложений Кремля.
Politico заранее обвинило Уиткоффа в «непонимании» тонкостей украинского конфликта, опубликовав накануне возможной встречи в Турции материал на основе комментария высокопоставленного европейского чиновника.
В Москве, напротив, считают подход Уиткоффа к решению конфликта на Украине основанным на реальной ситуации. Так, глава МИД России Сергей Лавров в газете «Коммерсант» охарактеризовал Уиткоффа как «разумного человека» и выразил надежду, что он продемонстрирует свой талант посредника на Украине, как ранее демонстрировал на Ближнем Востоке.
Как коррупционный скандал на Украине повлияет на встречу
Встреча Зеленского и Уиткоффа будет проходить на фоне громкого коррупционного скандала. Украинский президент параллельно с разбирательствами в Киеве активизировал международную деятельность. 17 ноября он посетил Францию, 18 ноября — Испанию, 19 ноября он будет в Турции, а 20 ноября Зеленский анонсировал проведение заседания ставки верховного главнокомандующего и представителей Верховной рады.
Он заявил о принятии нескольких законодательных инициатив, «необходимых государству». Не исключено, что речь идет о решениях, связанных с коррупционными махинациями своего соратника Тимура Миндича. Возможен ряд громких увольнений. СМИ и источники в правительстве и парламенте сообщают о вероятных отставках вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, главы офиса президента Андрея Ермака.
Ведущий научный сотрудник ИМЭМО МГИМО Николай Силаев полагает, что Зеленский анонсировал возобновление переговорного процесса, чтобы отвлечь украинцев от разгоревшегося скандала. По его словам, «разморозить» диалог с Москвой просто: необходимо сформировать рабочие группы и инициировать контакты с российскими представителями.
Еще одна цель Киева при активизации переговоров, по мнению эксперта, — уточнение намерений администрации Трампа. Силаев обращает внимание, что российская сторона сможет включиться в переговоры в любой момент, как только Украина выразит готовность рассмотреть ее предложения.
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов также считает, что заявления Зеленского о переговорах — стремление сместить фокус внимания с коррупционных разбирательств. Эксперт отмечает, что администрация Трампа использует скандал в Киеве в свою пользу — оказывает давление на украинского лидера, доказательством чего и является встреча Зеленского с Уиткоффом, который ранее требовал от Киева согласиться на территориальные уступки.
Суслов добавляет, что скандал на Украине усилил позицию Белого дома и, возможно, позволит команде Трампа убедить украинцев вернуться к переговорному процессу. Аргументом в пользу возобновления диалога с Москвой может стать и ситуация на линии боевого соприкосновения. Эксперт обращает внимание, что отказаться от компромисса с Москвой Зеленского может побудить позиция европейских политиков, которые склоняют Киев на соглашаться на уступки Трампу.