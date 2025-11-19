О чем свидетельствуют первые переговоры Уиткоффа и Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский 19 ноября проведет в Турции, где примет участие в важных встречах. В этот же день в Стамбуле будет работать спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Не исключено, что в программу визита высокопоставленного американца войдут переговоры с президентом Украины. О чем свидетельствует встреча Уиткоффа и Зеленского, рассказали «Ведомости».