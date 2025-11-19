Губернатор Ростовской области ужесточил требования к застройщикам

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно новым требованиям, при строительстве многоквартирных домов площадью до 800 тыс. м² застройщики должны одновременно возводить детские сады, школы, поликлиники и участковые пункты полиции. Для более крупных проектов добавляется обязательство по строительству объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Как отметил Слюсарь, наши темпы строительства жилья никак не были синхронизированы с созданием социальной инфраструктуры. Теперь главный принцип — комплексное развитие территорий. Законопроект также расширяет перечень масштабных инвестиционных проектов, включая промышленные технопарки с инвестициями от 500 млн рублей и объекты туристской инфраструктуры от 200 млн рублей. Рассмотрение документа запланировано на 20 ноября.