Губернатор Ростовской области ужесточил требования к застройщикам

Как отметил Слюсарь, наши темпы строительства жилья никак не были синхронизированы с созданием социальной инфраструктуры. Теперь главный принцип — комплексное развитие территорий. Законопроект также расширяет перечень масштабных инвестиционных проектов, включая промышленные технопарки с инвестициями от 500 млн рублей и объекты туристской инфраструктуры от 200 млн рублей. Рассмотрение документа запланировано на 20 ноября.