Новосибирская область не стала набирать резервистов для охраны стратегических объектов

В регионах России стартовала кампания по набору добровольцев в подразделения, которые будут привлекаться к защите критически важных объектов. Закон, позволяющий использовать резервистов для таких целей не только в военное, но и в мирное время, был подписан президентом 4 ноября.
По данным издания «Коммерсантъ», такая работа ведется в 19 субъектах РФ.
«Резервисты, задействованные в первую очередь для борьбы с вражескими дронами, получат на этот период статус военнослужащих со всеми положенными льготами, включая социальные гарантии и выплаты», — отмечает издание.
Сиб.фм выяснил, что Новосибирская область в эту кампанию на момент публикации материала не вступила. Правда, официально эту информацию подтверждать не горят желанием.
В правительстве Новосибирской области в ответ на запрос Сиб.фм по поводу набора резервистов отметили, что этот вопрос не относится компетенции региона. При этом два компетентных источника Сиб.фм (один в органе власти, другой — в военной структуре) уверенно говорят, что в Новосибирской области такая кампания пока не ведется.
«Набор резервистов в Новосибирской области для охраны стратегических объектов сейчас не ведется. Однако официально вам это никто не подтвердит, это могут сделать лишь в Минобороны», — сказал собеседник Сиб.фм.
Другой источник редакции сообщил аналогичную информацию.
«Если бы такая работа велась, то об этом объявили бы официально, утаивать такое смысла нет», — говорит компетентный источник.