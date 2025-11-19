Ричмонд
Депутат предлагает ввести сокращенный рабочий день для некоторых родителей

Депутат Мажилиса Каракат Абден 19 ноября 2025 года на пленарном заседании палаты подняла вопрос сокращенного рабочего дня для родителей с маленькими детьми, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Во время обсуждения поправок в Трудовой кодекс Каракат Абден отметила, что сокращенный рабочий день для работающих родителей — это не льгота и не уступка, а инструмент сохранения института семьи, укрепления здоровья нации и обеспечения гармоничного развития ребенка.

«Дополнительный час, который родитель может провести рядом со своим ребенком, — это инвестиция в его будущее, устойчивость семьи, стабильность общества. Возможность родителя элементарно вовремя забрать ребенка из детского сада. Уделить больше внимания его воспитанию и здоровью — это не бытовая мелочь, а элемент стратегической политики государства», — сказала депутат.

Она отметила, что ранее направляла свой запрос в правительство, поднимая этот вопрос, однако до сих пор системного решения принято не было. Депутат также привела пример международного опыта, где сокращенный рабочий день или рабочая неделя для родителей с маленькими детьми давно является закрепленной нормой и научно обоснованной практикой.

«Речь не идет о дополнительных бюджетных затратах, а лишь об элементарной взаимозаменяемости, которую можно регламентировать в трудовом законодательстве. Учитывая значимость данной темы, считаю необходимым вернуться к рассмотрению вопроса о сокращении рабочего времени для работающих родителей, имеющих маленьких детей, а также рассмотреть возможность его законодательного закрепления. Важно не только зафиксировать данную норму, но и обеспечить ее исполнение на всех предприятиях, вне зависимости от формы собственности, в том числе в госслужбе. Компетентные органы должны иметь соответствующие элементы контроля», — озвучила она.

Депутат попросила пересмотреть этот вопрос перед вторым чтением законопроекта.

Сегодня, 19 ноября 2025 года, депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников.