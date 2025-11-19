Депутат предлагает ввести сокращенный рабочий день для некоторых родителей

«Речь не идет о дополнительных бюджетных затратах, а лишь об элементарной взаимозаменяемости, которую можно регламентировать в трудовом законодательстве. Учитывая значимость данной темы, считаю необходимым вернуться к рассмотрению вопроса о сокращении рабочего времени для работающих родителей, имеющих маленьких детей, а также рассмотреть возможность его законодательного закрепления. Важно не только зафиксировать данную норму, но и обеспечить ее исполнение на всех предприятиях, вне зависимости от формы собственности, в том числе в госслужбе. Компетентные органы должны иметь соответствующие элементы контроля», — озвучила она.