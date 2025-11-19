Австралийца выдворили из России после семи лет, прожитых в Новосибирске

Австралиец в 2018 году прибыл в Россию для трудоустройства, но спустя время компания прекратила свою деятельность. Тем не менее мужчина остался жить в стране, даже открыл бизнес и создал семью. Правда, до ЗАГСа с любимой так и не дошел. И так как законных оснований для пребывания в РФ у него не было, его привлекли к административной ответственности, назначив штраф в 5 тысяч рублей и выдворение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.