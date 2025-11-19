МИД Узбекистана рассказал о легализации жителей республики в России

По официальным данным узбекской стороны, число граждан Узбекистана, отправившихся на заработки за рубеж, в январе-сентябре 2025 года увеличилось в 1,38 раза по сравнению с годом ранее, до 1,86 миллиона человек. В октябре директор агентства миграции при кабмине республики Бехзод Мусаев сообщал, что более 106 тысяч граждан Узбекистана трудоустроено с начала года в России в рамках организованного набора, а общее число трудовых мигрантов из республики в РФ оценивается в 1,3 миллиона человек.