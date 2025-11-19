МИД Узбекистана рассказал о легализации жителей республики в России

ТАШКЕНТ, 19 ноя — РИА Новости. Почти 160 тысяч находящихся в России граждан Узбекистана были исключены из реестра контролируемых лиц, сообщил атташе департамента консульско-правовых вопросов узбекистанского МИД Темурбек Хамидов.
В России с февраля 2025 года заработал реестр контролируемых лиц — база данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории РФ.
«Из реестра было исключено почти 160 тысяч граждан Узбекистана, из которых свыше 70 тысяч урегулировали свой правовой статус в миграционных органах, а остальные покинули Россию в установленные сроки или по другим причинам», — сказал Хамидов, ссылаясь на данные МВД РФ, в интервью информационному агентству «Дунё» узбекистанского МИД.
Сотрудник департамента уточнил, что с 1 января по 10 сентября дипломатические представительства Узбекистана с 1 января по 10 сентября провели в России комплекс мероприятий по разъяснению гражданам сути объявленной миграционной амнистии на территории РФ.
По данным внешнеполитического ведомства, по вопросу «легализации» в консульские учреждения Узбекистана в РФ обратились 84, 4 тысячи соотечественников. В частности, 17, 479 тысячи согражданам, в том числе находившимся в спецприемниках МВД РФ, была оказана помощь в возвращении на родину.
Президент России Владимир Путин 30 декабря 2024 года подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане, находящиеся в РФ нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию страны самостоятельно. В мае указ был продлен до 10 сентября.
По официальным данным узбекской стороны, число граждан Узбекистана, отправившихся на заработки за рубеж, в январе-сентябре 2025 года увеличилось в 1,38 раза по сравнению с годом ранее, до 1,86 миллиона человек. В октябре директор агентства миграции при кабмине республики Бехзод Мусаев сообщал, что более 106 тысяч граждан Узбекистана трудоустроено с начала года в России в рамках организованного набора, а общее число трудовых мигрантов из республики в РФ оценивается в 1,3 миллиона человек.