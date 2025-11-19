Ричмонд
Власти Литвы обсудят возможность досрочного открытия границы с Беларусью

Власти Литвы 19 ноября будут обсуждать досрочное открытие двух КПП на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Власти Литвы обсудят возможность досрочного открытия границы с Беларусью. Об этом сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».

В среду, 19 ноября, правительство Литвы будет обсуждать возможность открытия двух пунктов пропуска на границе с Беларусью (подробнее мы писали здесь). Решающее значение будут иметь технические переговоры, состоявшие с представителями пограничных служб Беларуси и Литвы 18 ноября (подробнее — здесь).

В эфире отметили, что на фоне растущего давления со стороны литовского бизнеса, Вильнюс склоняется к тому, чтобы открыть границу, чем 30 ноября. Вместе с тем Комиссия по национальной безопасности уже рекомендовала правительству открыть границу с Беларусью 19 ноября.

Тем временем «Минсктранс» планирует возобновить автобусное сообщение с Литвой с 21 ноября.

Кстати, Польша открыла 17 ноября переходы Бобровники и Кузницу на границе с Беларусью.