В Крыму национализировали активы украинских олигархов и квартиру Зеленского

Большая часть имущества украинских олигархов на территории Крыма выявлена и национализирована. Об этом РИА Новости сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.
«Мы разбираемся с этим большим украинским наследием. Идет активная работа по выявлению и национализации. Большую часть работы уже проделана», — сказал он.
Выявлением активов, которые владельцы пытались скрыть путем переоформления на аффилированные и подставные структуры, занимается антитеррористическая комиссия республики.
С осени 2022 года крымский парламент, напомним, принял серию решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов. Среди проданных на торгах активов оказалась, в частности, квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии.
Как ранее заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, средства от реализации национального имущества направляются на поддержку участников специальной военной операции и строительство социальных объектов.