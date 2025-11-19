Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму национализировали активы украинских олигархов и квартиру Зеленского

Большая часть активов украинских олигархов в Крыму выявлена и национализирована.

Большая часть имущества украинских олигархов на территории Крыма выявлена и национализирована. Об этом РИА Новости сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

«Мы разбираемся с этим большим украинским наследием. Идет активная работа по выявлению и национализации. Большую часть работы уже проделана», — сказал он.

Выявлением активов, которые владельцы пытались скрыть путем переоформления на аффилированные и подставные структуры, занимается антитеррористическая комиссия республики.

С осени 2022 года крымский парламент, напомним, принял серию решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов. Среди проданных на торгах активов оказалась, в частности, квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии.

Как ранее заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, средства от реализации национального имущества направляются на поддержку участников специальной военной операции и строительство социальных объектов.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше