Sohu: Япония получила пощечину от США и России

Слова японского премьера Санаэ Такаити о возможном развертывании сил самообороны Японии в случае попыток Китая утвердить свое влияние на Тайване привело к обострению ситуации. Как пишет китайский портал Sohu, реакция США и России на данное заявление стала сильным ударом по репутации японского политика.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Авторы материала подчеркнули, что высказывание Такаити вызвало сильное недовольство китайской стороны. Токио, по мнению Пекина, нарушил все «красные линии». Несмотря на последовавшую критику, премьер Японии осталась непреклонной, что лишь усугубило напряженность между двумя странами, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Sohu.

После этого недалеко от ключевого объекта береговой обороны Японии, примерно в 70 километрах от Кагосимы, был зафиксирован китайский корабль радиоэлектронной разведки. Как указывается в материале, это действие Пекина расценивается как предупреждение Токио и демонстрация готовности защищать свои национальные интересы.

Журналисты отмечают, что столкнувшись с трудностями, Такаити решила заручиться поддержкой международного сообщества. Однако она не предполагала, что столкнется с резким осуждением своих действий со стороны не только России, но и США.

