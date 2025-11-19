Sohu: Япония получила пощечину от США и России

После этого недалеко от ключевого объекта береговой обороны Японии, примерно в 70 километрах от Кагосимы, был зафиксирован китайский корабль радиоэлектронной разведки. Как указывается в материале, это действие Пекина расценивается как предупреждение Токио и демонстрация готовности защищать свои национальные интересы.