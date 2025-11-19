Узбекистан и Словения согласовали новые проекты

Кроме того, глава министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов провел переговоры с заместителем премьер-министра — министром иностранных и европейских дел Словении Таней Файон. Речь шла о развитии кооперации в фармацевтике, логистике, в сфере критических минералов, а также о поддержке выхода узбекской продукции на рынок ЕС.