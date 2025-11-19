Ричмонд
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства

В муниципалитетах Самарской области прошли кадровые назначения.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 18 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства, на котором он сообщил о кадровых назначениях в муниципалитетах. Артур Абдрашитов избавился от приставки врио и официально стал министром транспорта. На новый срок были избраны действующие главы Борского, Челно-Вершинского, Шенталинского районов. Клявлинский район возглавил Василий Колесник. Владимира Чихирева назначили и.о. главы Кинельского района. А главой Отрадного стал Георгий Выводцев. Вадим Герасименко назначен врио ректора Самарского государственного аграрного университета.

В следующем году в Самарской области пройдут выборы в губернскую и Государственную думы. В связи с этим в регионе предложили перевести руководителей территориальных избирательных комиссий, которые сейчас работают на добровольных началах, на штатную основу.

«Концептуально поддерживаю и попрошу правительство проработать это предложение в течение двух недель», — сказал Вячеслав Федорищев.

Глава региона проинформировал о рабочей поездке в город Снежное ДНР, о совещании с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Также на совещании обсудили темпы вакцинации против гриппа, изменения в налоговом законодательстве и поддержку налогоплательщиков, результаты проверки деятельности ТФОМС и реализации программы КРСТ.

В завершение совещания были рассмотрены обращения граждан к губернатору. Одно из них — от воспитанников конного клуба «Легион», собственники которого сейчас делят имущество. Вячеслав Федорищев поручил оказать поддержку собственникам, чтобы деятельность клуба возобновилась как можно быстрее.

